Тре речення щоб підметами були особові займенники
Українська мова
Тре речення щоб підметами були особові займенники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вивчила пісню. Вона виконала вправу. Він намалював малюнок.
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