Тре речення щоб підметами були особові займенники

Українська мова
Тре речення щоб підметами були особові займенники
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Автор: Гость
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Гость:
Я вивчила пісню. Вона виконала вправу. Він намалював малюнок.
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