Найдите степень окисления гидроксида фосфора

Химия
Найдите степень окисления гидроксида фосфора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидроксид - это гидрат оксида. Гидроксиды основных оксидов - основания, амфотерных - амфотерные гидроксиды, гидроксиды кислотных - кислоты. Фосфор образует большое количество оксидов и кислот. Самый устойчивый P2O5, это ангидрид ортофосфорной кислоты H3PO4, степень окисления в ангидриде (т.е. кислотном оксиде, из которого образовалась кислота) и его кислоте всегда одинаковая. В данном случае фосфор в высшей степени окисления +5.
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