Найдите степень окисления гидроксида фосфора

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Гидроксид - это гидрат оксида. Гидроксиды основных оксидов - основания, амфотерных - амфотерные гидроксиды, гидроксиды кислотных - кислоты. Фосфор образует большое количество оксидов и кислот. Самый устойчивый P2O5, это ангидрид ортофосфорной кислоты H3PO4, степень окисления в ангидриде (т.е. кислотном оксиде, из которого образовалась кислота) и его кислоте всегда одинаковая. В данном случае фосфор в высшей степени окисления +5.