Полное решение если можно с фото
Алгебра
Полное решение если можно с фото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Поднесем все числа во вторую степень 49, 50, 48 значит порядок: 3,1,2 2. 1) 9*2=18 2) 6/(4*3)=6/12=1/2=0.5 3) 2sqrt(3)*3sqrt(30)/2sqrt(15)=3*sqrt(90)/sqrt(15)=9*sqrt(10)/sqrt(15)=9*sqrt(2/3) 4) 16*sqrt(6)*sqrt(6)=16*6=96 5)sqrt(12*4/100)/sqrt(12)=sqrt(1/25)=1/5=0.2 6)23+1+2sqrt(23)=24+2sqrt(23) 3. sqrt(810000)=900; sqrt(810)=9sqrt(10); sqrt(81)=9, 2 число иррациональное 4. sqrt(16)=4 - рациональное 5. 1)sqrt(20)*sqrt(5)=sqrt(100)=10 - рациональное
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