Интеграл (x^(-4)-x^(-3)-3*x^(-2)+1)
Алгебра
Интеграл (x^(-4)-x^(-3)-3*x^(-2)+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6*x^4+18*x^2+3*x-2)/(6*x^3).
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