Как правильно написать? Где-то 10 человек. Где-та 10 человек.

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Как правильно написать? Где-то 10 человек. Где-та 10 человек.
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Автор: Гость
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Гость:
Правильно где-то 10 человек. Вроде...)
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