Из поднимающегося вертикально вверх вертолета со скоростью u на высоте H вылетает тело. Через сколько времени оно упадет на Землю? Какой будет скорость у тела? Сопротивления воздуха нет.
Физика
Из поднимающегося вертикально вверх вертолета со скоростью u на высоте H вылетает тело. Через сколько времени оно упадет на Землю? Какой будет скорость у тела? Сопротивления воздуха нет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=U-gt - равноускоренное движение mV^2/2+0=mU^2/2+mgH - закон сохранения енергии V^2=U^2+2gH (1) - нашли скорость t=(U-V)/g, подставим скорость V из (1) и найдем время дальше все арифметика
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