Из поднимающегося вертикально вверх вертолета со скоростью u на высоте H вылетает тело. Через сколько времени оно упадет на Землю? Какой будет скорость у тела? Сопротивления воздуха нет.

Физика

Из поднимающегося вертикально вверх вертолета со скоростью u на высоте H вылетает тело. Через сколько времени оно упадет на Землю? Какой будет скорость у тела? Сопротивления воздуха нет.

Автор: Гость