Через вершину угла B, равный 30 градусов прямоугольного треугольника ABC с гипотенузой AB = 4 сантиметра проведен перпендикуляр BM = 3 сантиметра. Вычислите расстояние от точки M до прямой AC.

Геометрия
Через вершину угла B, равный 30 градусов прямоугольного треугольника ABC с гипотенузой AB = 4 сантиметра проведен перпендикуляр BM = 3 сантиметра. Вычислите расстояние от точки M до прямой AC.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ΔABC. AB=4, <B=30° BM_|_(ΔABC), BM=3 решение.  ΔABC. AC=2 - катет против угла 30° по теореме Пифагора: АВ²=АС²+ВС² 4²=2²+ВС², ВС²=12 по условию BM_|_(ΔABC), => BM_|_BC, BM_|_AB расстояние от точки М до прямой АС - длина перпендикуляра МС. MC_|_AC, т.к. ВМ - перпендикуляр, МС - наклонная, ВС -проекция наклонной на плоскость ΔАВС. по теореме о 3- х перпендикулярах MC_|_AC прямоугольный ΔМВС, по теореме Пифагора: МС²=МВ²+ВС² МС²=3²+12,  МС² =21 МС=√21
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