25^x+1lt;6*5^x+1-5 15 баллов
Алгебра
25^x+1lt;6*5^x+1-5 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25^x+1<6*5^x+1-5 5^2x+1<6*5^x-4 5^x²-6*5^x+5<0 З.П. 5^x=t t²-6t+5<0 D=36-20=16 t=6+-4/2=5;1 ОЗП 5^x=5 5^x=1 x<1 x>0 x∈(0, 1)
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