6x²+36x=0 Не полные квадратные уравнения
Математика
6x²+36x=0 Не полные квадратные уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х(х+6)=0; х1=0; х2=-6.
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