Перевод текста по английскому языку Spotlight 7 модуль 6 класс Toying with the past срочно, пожалуйста.

Гость: Гость:

Куклы, которые поют и танцуют, машинки, которые двигаются от нажатия на кнопку, самолеты, которые летают - это игрушки, которые сегодня делают детей счастливыми. Сейчас давайте совершим путешествие в прошлое. Какие игрушки были там на детских площадках в 18 веке либо в Викторианское время? В то время деревянные кубики с написанным алфавитом на них были очень распространены. Такие игрушки помогали детям учиться во время игры. Другие игрушки, как модели кухни, кукольные домики, игрушечные печи и чайные наборы учили девочек как содержать дом. Куклы из дерева, глины и воска были также очень популярны среди девочек и готовили их к становлению матерями. Мальчиков же воздушные змеи, паровозики, машинки, грузовики и гаражи заинтересовывали в инженерии. И мальчики, и девочки любили их каменных лошадок и тедди мишек. Вещи для детей из бедных семей отличались. Они играли больше на улице и не имели денег на покупку кукол или машинок. Они пользовались грязными, старыми одеждами и их воображение обеспечивало их игрушками. Не важно, старые или новые, дорогие или дешевые игрушки, они всегда имеют особое место в детских сердцах, несмотря на года.