Площадь квадрата равна 36 дм квадратных. Каждую сторону квадрата увеличили на 2 дм. Найти площадь нового квадрата. А) 48 дм квадратных Б) 72 дм квадратных В) 64 дм квадратных Г) 81 дм квадратных
Математика
Площадь квадрата равна 36 дм квадратных. Каждую сторону квадрата увеличили на 2 дм. Найти площадь нового квадрата. А) 48 дм квадратных Б) 72 дм квадратных В) 64 дм квадратных Г) 81 дм квадратных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
\/36=6(дм)-сторона данного квадрата; 6+2=8(дм)- сторона нового квадрата; 8×8=64(дм^2)-площадь нового квадрата.
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