Чому магнітне поле навколо будь-якого провідника пов'язане з існуванням напрямле??ого руху заряджених частинок у ньому?

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Магнітне поле оточує рухомі елементарні частинки, які мають електричний заряд, і пов'язане з ними. У провіднику із струмом і просторі навколо нього магнітне поле створюється цим струмом, а усередині і зовні намагніченого тіла — внутрі­шньоатомним і внутрішньомолекулярниїм рухом елементарних заряд­жених частинок (наприклад, обертанням електронів навколо власної осі та ядра атома).