Чому магнітне поле навколо будь-якого провідника пов'язане з існуванням напрямле??ого руху заряджених частинок у ньому?
Физика
Чому магнітне поле навколо будь-якого провідника пов'язане з існуванням напрямле??ого руху заряджених частинок у ньому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Магнітне поле оточує рухомі елементарні частинки, які мають електричний заряд, і пов'язане з ними. У провіднику із струмом і просторі навколо нього магнітне поле створюється цим струмом, а усередині і зовні намагніченого тіла — внутрішньоатомним і внутрішньомолекулярниїм рухом елементарних заряджених частинок (наприклад, обертанням електронів навколо власної осі та ядра атома).
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