Подсчитайте объём данных,передаваемых,в секунду от видеопамяти к монитору в режи??е 1024х768 пикселей с глубиной цвета 16 битов и частотой обновления экрана 75 Гц.
Информатика
Подсчитайте объём данных,передаваемых,в секунду от видеопамяти к монитору в режи??е 1024х768 пикселей с глубиной цвета 16 битов и частотой обновления экрана 75 Гц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К = 1024 • 768i = 16 битt = 1 секν = 75 ГцI=?I = K • i • ν • tI = 1024 • 768 • 16 • 75 • 1 = 210 • 3 • 28 • 24 • 75 = 225 • 222 (бит) = 225 • 219 (байт) = 225 • 29 (Кбайт) = 112,5 • 210 (Кбайт) = 112,5 (Мбайт)Ответ: 112,5 Мбайт)
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