Подсчитайте объём данных,передаваемых,в секунду от видеопамяти к монитору в режи??е 1024х768 пикселей с глубиной цвета 16 битов и частотой обновления экрана 75 Гц.

Информатика

Подсчитайте объём данных,передаваемых,в секунду от видеопамяти к монитору в режи??е 1024х768 пикселей с глубиной цвета 16 битов и частотой обновления экрана 75 Гц.

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