Решите, пожалуйста, 5 и 6. Ответы есть, но их получить в решении я не могу.
Алгебра
Решите, пожалуйста, 5 и 6. Ответы есть, но их получить в решении я не могу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11-3(x-1.5)=4-2x 11-3x+4.5=4-2x -3x+2x=-11-4.5+4 -x=11.5 x=11.5 x/8-x/5=1 5x-8x=40 -3x=40 x=-40/3; -13 1/3
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