При каких p имеет смысл это выражение

Алгебра
При каких p имеет смысл это выражение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-16(-15-5p)≥0 240+80p≥0 3+p≥0 p≥-3 Ответ: выражение имеет смысл, если p≥-3 (больше или равно минус три)
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