Придумайте план текста 1. 2. 3.
Русский язык
Придумайте план текста 1. 2. 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Спор деревьев 2)Дуб хвастает 3)Сосенка
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