Для профессорларға жұмбақ қазақша тапсаңдар 30 балл. Өмір өмір өмірден Жақан оты көмірден Баяғыда бір құс бопты Жұмұртқасы темірден
Қазақ тiлi
Для профессорларға жұмбақ қазақша тапсаңдар 30 балл. Өмір өмір өмірден Жақан оты көмірден Баяғыда бір құс бопты Жұмұртқасы темірден
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жауабы менің атам мен апам тауып берди жауабы мылтық пен оқ
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