Во время весенних каникул Костя планировал решить 40 задач по математике за 5 дней, но каждый день он решал на две задачи больше, чем планировал. За сколько дней Костя решил все задачи? А) 6 Б) 4 В) 7 Г) 9

Математика

Во время весенних каникул Костя планировал решить 40 задач по математике за 5 дней, но каждый день он решал на две задачи больше, чем планировал. За сколько дней Костя решил все задачи? А) 6 Б) 4 В) 7 Г) 9

Автор: Гость