Во время весенних каникул Костя планировал решить 40 задач по математике за 5 дней, но каждый день он решал на две задачи больше, чем планировал. За сколько дней Костя решил все задачи? А) 6 Б) 4 В) 7 Г) 9
Математика
Во время весенних каникул Костя планировал решить 40 задач по математике за 5 дней, но каждый день он решал на две задачи больше, чем планировал. За сколько дней Костя решил все задачи? А) 6 Б) 4 В) 7 Г) 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40÷5=8(задач/день)-планировал; 8+2=10(задач/день)-решал; 40÷10=4(дня)
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