Наследственность и изменчивость - это признаки oбеспечивающие приобретение свойств, способствующих увеличению приспособленности а) да б) нет

Биология

Наследственность и изменчивость - это признаки oбеспечивающие приобретение свойств, способствующих увеличению приспособленности а) да б) нет

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