Наследственность и изменчивость - это признаки oбеспечивающие приобретение свойств, способствующих увеличению приспособленности а) да б) нет

Биология
Наследственность и изменчивость - это признаки oбеспечивающие приобретение свойств, способствующих увеличению приспособленности а) да б) нет
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Гость:
Правильный ответ под А!
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