4 арбуза без пол-арбуза и три дыни без полдыни стоят 172 рубля без полрубля. Сколько ??тоят 14 арбузов и 10 дынь? Выбери вариант ответа: а) 688 руб; б) 687 руб; в) 686 руб; г) 680 руб; д) другая сумма

Математика

4 арбуза без пол-арбуза и три дыни без полдыни стоят 172 рубля без полрубля. Сколько ??тоят 14 арбузов и 10 дынь? Выбери вариант ответа: а) 688 руб; б) 687 руб; в) 686 руб; г) 680 руб; д) другая сумма

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