4 арбуза без пол-арбуза и три дыни без полдыни стоят 172 рубля без полрубля. Сколько ??тоят 14 арбузов и 10 дынь? Выбери вариант ответа: а) 688 руб; б) 687 руб; в) 686 руб; г) 680 руб; д) другая сумма

Математика
4 арбуза без пол-арбуза и три дыни без полдыни стоят 172 рубля без полрубля. Сколько ??тоят 14 арбузов и 10 дынь? Выбери вариант ответа: а) 688 руб; б) 687 руб; в) 686 руб; г) 680 руб; д) другая сумма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14:3,5=4 во столько аз стало больше арбузов 10:2,5=4 во столько раз стало больше дынь, значит и сумма станет в 4 раза больше 172*4=688(р) Ответ: вариант а
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