Определите на глаз, какие из данных прямых пересекающиеся, параллельные и перпендикулярные:
Математика
Определите на глаз, какие из данных прямых пересекающиеся, параллельные и перпендикулярные:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Параллельно a, c,n и b, m перпендикулярно а, с, n и p если их как бы приклеить друг к другу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
4 арбуза без пол-арбуза и три дыни без полдыни стоят 172 рубля без полрубля. Сколько ??тоят 14 арбузов и 10 дынь? Выбери вариант ответа: а) 688 руб...
Биология
Наследственность и изменчивость - это признаки oбеспечивающие приобретение свойств, способствующих увеличению приспособленности а) да б) нет
Русский язык
Математика
Во время весенних каникул Костя планировал решить 40 задач по математике за 5 дней, но каждый день он решал на две задачи больше, чем планировал. З...
Русский язык