Ребят помогите с кроссвордом ! Даю 15б.
Английский язык
Ребят помогите с кроссвордом ! Даю 15б.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)Tourist,4)guest8)Happy birthday 1)summer holiday 2)case 6)rest-?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Численность населения Евразии составляет около______млрд человек---это более_____________%населения земного шара.На территории Евразии расположены ...
Математика
Математика
4 арбуза без пол-арбуза и три дыни без полдыни стоят 172 рубля без полрубля. Сколько ??тоят 14 арбузов и 10 дынь? Выбери вариант ответа: а) 688 руб...
Биология
Наследственность и изменчивость - это признаки oбеспечивающие приобретение свойств, способствующих увеличению приспособленности а) да б) нет
Русский язык