Перепишите следующие предложения: подчеркните в каждом из них глагол-сказуемое ?? определите его видовременную форму и залог. Переведите предложения на русский язык. 1. At the final stage, the finished products are packed in...
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Перепишите следующие предложения: подчеркните в каждом из них глагол-сказуемое ?? определите его видовременную форму и залог. Переведите предложения на русский язык. 1. At the final stage, the finished products are packed into boxes. 2. They have been discussing the possibility of joint venture. 3. Manufacturing companies are experiencing major problems. 4. The company’s range of services is being expanded. 5. The organization offers a wide range of legal services.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.are packed-Present Simple Passive;На финальной стадии,законченные продукты запаковываются в коробки. 2.have been discussing-Present Perfect Continuous;Они обсуждали возможность совместного предприятия. 3.are experiencing-Present Continuous;Мануфактурные компании испытывают крупные проблемы. 4.is being expanded-Present Continues Passive;Ряд услуг компании расширяется. 5.offers-Present Simple;организация предлагает широкий спектр легальных услуг.
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