Перепишите следующие предложения: подчеркните в каждом из них глагол-сказуемое ?? определите его видовременную форму и залог. Переведите предложения на русский язык. 1. At the final stage, the finished products are packed in...

Английский язык

Перепишите следующие предложения: подчеркните в каждом из них глагол-сказуемое ?? определите его видовременную форму и залог. Переведите предложения на русский язык. 1. At the final stage, the finished products are packed into boxes. 2. They have been discussing the possibility of joint venture. 3. Manufacturing companies are experiencing major problems. 4. The company’s range of services is being expanded. 5. The organization offers a wide range of legal services.

