Перепишите вставляя пропущенные буквы: номер гостиниц... , ц...ферблат часов ,ц..рковой номер, городская полиц...я , дирекц...я завода, ходить на ц...ыпочках

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Перепишите вставляя пропущенные буквы: номер гостиниц... , ц...ферблат часов ,ц..рковой номер, городская полиц...я , дирекц...я завода, ходить на ц...ыпочках
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Автор: Гость
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Гость:
Номер гостиницЫ , цИферблат часов ,цИрковой номер, городская полицИя , дирекцИя завода, ходить на  цыпочках
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