Выделить в них суффиксы а в последнем еще и приставку отметь орфограммы шел по лесубежал быстро

Русский язык
Выделить в них суффиксы а в последнем еще и приставку отметь орфограммы шел по лесубежал быстро
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
12 рабочих вытачивают детали за 88 часов скока рабочих вытачат эти детали за 33 часа
Ответить
Русский язык
Русский язык 4 класс тесты: В каком словосочетании зависимое слово согласуется с главным в числе, роде и падеже? 1) В прозрачных ручейках 2) Пу...
Ответить
Математика
Две швеи работали одинаковое время. Первая сшила за это время 12 наволочек, по 3 нал??вочки в час. Сколько под одьяльников сшила за это время втора...
Ответить
Русский язык
Даю 50 балов!!! Математика.Сделайте номер 298
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста !!!! #8
Ответить