Переправь всех на другой берег. - 3 рыцаря, каждый со своим оруженосцем, хотят переправиться на другой берег реки на двухместной лодке. Оруженосцы отказываются оставаться с незнакомым рыцарем. (но могут оставаться на берегу...
Математика
Переправь всех на другой берег. - 3 рыцаря, каждый со своим оруженосцем, хотят переправиться на другой берег реки на двухместной лодке. Оруженосцы отказываются оставаться с незнакомым рыцарем. (но могут оставаться на берегу совсем без рыцарей). Каждый, кто переправился должен выйти на берег, даже если он собирается ехать обратно. Как им всем переправиться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)можно переправить по парам(если в лодке нет перевозчика) 2)сначала переправить царя со своим оруженосцем потом двух оруженосцев , а потом 2ух царей( если нет перевозчика не относящегося в царям и оруженосчам) 3) сначала всех оруженосцев а потом царей (если есть перевозчик)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Қазақ тiлi
География
История