Переправь всех на другой берег. - 3 рыцаря, каждый со своим оруженосцем, хотят переправиться на другой берег реки на двухместной лодке. Оруженосцы отказываются оставаться с незнакомым рыцарем. (но могут оставаться на берегу...

Математика

Переправь всех на другой берег. - 3 рыцаря, каждый со своим оруженосцем, хотят переправиться на другой берег реки на двухместной лодке. Оруженосцы отказываются оставаться с незнакомым рыцарем. (но могут оставаться на берегу совсем без рыцарей). Каждый, кто переправился должен выйти на берег, даже если он собирается ехать обратно. Как им всем переправиться?

Автор: Гость