Анализ стихотворения "Утёс" своими словами
Литература
Анализ стихотворения "Утёс" своими словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В произведении, если можно так сказать, два "героя": "тучка золотая" и "утес-великан". Соответственно, можно выделить связанный с ними событийный план, выраженный глаголами: "ночевала", "умчалась", "задумался", "плачет", - а также наречием "утром". Стихотворение состоит из двух строф, первая из которых описывает внешний план события, вторая - последствия этого события для "старого утеса". Основными образами-символами стихотворения являются "тучка" и "утес". Важным образом-символом, завершающим стихотворение, является "пустыня". Этот образ-символ в стихотворении М. Ю. Лермонтова чрезвычайно сложный, многозначный в плане культурных коннотаций. Второй образ-символ выражен существительным "утес" с приложением "великан". Следовательно, нам предстоит анализ культурных коннотаций обоих этих слов.
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