СРОЧНО!!!ПОМОГИТЕ!!!!!! дано: точка А(1,3,2), В(0,2,4), С (1,1,4) ,D(2,2,2).Докажите, что АВСD - парал??елограм

Математика
СРОЧНО!!!ПОМОГИТЕ!!!!!! дано: точка А(1,3,2), В(0,2,4), С (1,1,4) ,D(2,2,2).Докажите, что АВСD - парал??елограм
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=√(0-1)²+(2-3)²+(4-2)²=√(1+1+4)=√6 CD=√(2-1)²+(2-1)²+(2-4)²=√(1+1+4)=√6 AB=CD BC=√(1-0)²+(1-2)²+(4-4)²=√(1+1+0)=√2 AD=√(2-1)²+(2-3)²+(2-2)²=√(1+1+0)=√2 BC=AD противоположные стороны равны найдем середину диагоналей AC и BD x=(1+1)/2=1   y=(3+1)/2=2   z=(2+4)/2=3 x=(0+2)/2=1  y=(2+2)/2=2   z=(4+2)/2=3 Следовательно это параллелограмм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите номер 311,312 срочно
Ответить
Геометрия
Даю 50 баллов, нужно подробно и желательно в скором времени
Ответить
Математика
Помогите решить 30 5/8+6 3/8
Ответить
География
Самые крупные пресные водохранилища каждого континента. Даю много баллов
Ответить
Математика
Переправь всех на другой берег. - 3 рыцаря, каждый со своим оруженосцем, хотят переправиться на другой берег реки на двухместной лодке. Ору...
Ответить