СРОЧНО!!!ПОМОГИТЕ!!!!!! дано: точка А(1,3,2), В(0,2,4), С (1,1,4) ,D(2,2,2).Докажите, что АВСD - парал??елограм
Математика
СРОЧНО!!!ПОМОГИТЕ!!!!!! дано: точка А(1,3,2), В(0,2,4), С (1,1,4) ,D(2,2,2).Докажите, что АВСD - парал??елограм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=√(0-1)²+(2-3)²+(4-2)²=√(1+1+4)=√6 CD=√(2-1)²+(2-1)²+(2-4)²=√(1+1+4)=√6 AB=CD BC=√(1-0)²+(1-2)²+(4-4)²=√(1+1+0)=√2 AD=√(2-1)²+(2-3)²+(2-2)²=√(1+1+0)=√2 BC=AD противоположные стороны равны найдем середину диагоналей AC и BD x=(1+1)/2=1 y=(3+1)/2=2 z=(2+4)/2=3 x=(0+2)/2=1 y=(2+2)/2=2 z=(4+2)/2=3 Следовательно это параллелограмм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика