Помогите!!!!!!!!! раставить порядок действий всего то ;-) СРОЧНО!!!!!! а)сделать прививк?? б)проверить срок годности паспорта в)купить путеводитель и машрут г)купить билет на самолет д)купить билет на поезд то Тайланда Е)размен...

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Помогите!!!!!!!!! раставить порядок действий всего то ;-) СРОЧНО!!!!!! а)сделать прививк?? б)проверить срок годности паспорта в)купить путеводитель и машрут г)купить билет на самолет д)купить билет на поезд то Тайланда Е)разменять деньги Ж) забронировать номер в отеле з)получить визы

Автор: Гость