Помогите очень прошу !!! Как изменится стоимость 5 брикетов мороженого , если для одного брикета : 1) цена уменьшится в 1,05 раза ; 2) масса увеличится в 3 раза ?

Математика

Помогите очень прошу !!! Как изменится стоимость 5 брикетов мороженого , если для одного брикета : 1) цена уменьшится в 1,05 раза ; 2) масса увеличится в 3 раза ?

Автор: Гость