Помогите очень прошу !!! Как изменится стоимость 5 брикетов мороженого , если для одного брикета : 1) цена уменьшится в 1,05 раза ; 2) масса увеличится в 3 раза ?
Математика
Помогите очень прошу !!! Как изменится стоимость 5 брикетов мороженого , если для одного брикета : 1) цена уменьшится в 1,05 раза ; 2) масса увеличится в 3 раза ?
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Гость:
Стоимость уменьшится в 1,05*5=5,25 раз
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