Знайди НСД і НСК чисел за допомогою розкладання на прості множники 336 і 252

Математика
Знайди НСД і НСК чисел за допомогою розкладання на прості множники 336 і 252
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
336 = 168*2 = 84*2*2 = 42*2*2*2 = 21*2*2*2*2 = 3*7*2*2*2*2 252 = 126*2 = 63*2*2 = 21*3*2*2 = 3*7*3*2*2 НСД = 3*7*2*2 = 84 НСК = 3*7*2*2*3*2*2 = 1008
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