Пунктуационный разбора предложения зимние вьюги-предтечи весенние.

Гость: Гость:

Зимние - определение, подчеркивается волнистой линией. Вьюги - подлежащее, подчеркивается одной чертой. Предтечи - сказуемое, подчеркивается двумя чертами. Весенние - определение, подчеркивается волнистой линией. В данном случае дефис ставится потому, что и подлежащее, и сказуемое, выражено одной частью речи - существительным.