Пунктуационный разбора предложения зимние вьюги-предтечи весенние.
Русский язык
Пунктуационный разбора предложения зимние вьюги-предтечи весенние.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимние - определение, подчеркивается волнистой линией. Вьюги - подлежащее, подчеркивается одной чертой. Предтечи - сказуемое, подчеркивается двумя чертами. Весенние - определение, подчеркивается волнистой линией. В данном случае дефис ставится потому, что и подлежащее, и сказуемое, выражено одной частью речи - существительным.
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