Решите уравнение 3(2x-4)=4x-3
Математика
Решите уравнение 3(2x-4)=4x-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6x-12=4x-3 6x-4x=-3+12 2x=9 x=9/2
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