Как будет двигаться тело массой 3 кг под действием силы 3 Н? А. тело будет покоится Б. равномерно В. равноускоренно

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Второй закон Ньютона Fравнодействующая=m*a Выводим ускорение a=F/m (Равнодействующая сила - сумма всех силл, действующие на тело, но так как на тело действует лишь одно НЕ СБАЛАНСИРОВАННОЕ тело, то эта сила будет считаться равнодействующей(Если нужно рассказать, как скадываются силы, то отзовись) Из формулв понятно, что тело будет двигаться равноускоренно a=3/3 a=1м/с^2