Выделить в словах суффиксы суменшительно-ласкательным значением . Укажи к каким частям речи они относятся? Убежал от бабушки Озорной гусёк - Пёстренькие пёрышки, Жёлтннький носок.
Русский язык
Выделить в словах суффиксы суменшительно-ласкательным значением . Укажи к каким частям речи они относятся? Убежал от бабушки Озорной гусёк - Пёстренькие пёрышки, Жёлтннький носок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баб -ушк- а гус -ёк пёстр- еньк- ие пёр-ышк- и жёлт-еньк-ий нос-ок
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