Выделить в словах суффиксы суменшительно-ласкательным значением . Укажи к каким частям речи они относятся? Убежал от бабушки Озорной гусёк - Пёстренькие пёрышки, Жёлтннький носок.

Русский язык

Выделить в словах суффиксы суменшительно-ласкательным значением . Укажи к каким частям речи они относятся? Убежал от бабушки Озорной гусёк - Пёстренькие пёрышки, Жёлтннький носок.

Автор: Гость