Здравствуйте, помогите предложения перевести в вопросительную и отрицательную ф??рму yesterday i went to London to see a friend of mine

Английский язык
Здравствуйте, помогите предложения перевести в вопросительную и отрицательную ф??рму yesterday i went to London to see a friend of mine
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Did I went yesterday to London to see a friend of mine? I did not went yesterday to London to see a friend of mine.
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