Диск, радиус которого R = 0.6 м, вращается с частотой 11 об/с. Какова линейная скорость наружных точек диска? Ответ дайте в системе СИ с точностью до трех значащих цифр.

Физика

Диск, радиус которого R = 0.6 м, вращается с частотой 11 об/с. Какова линейная скорость наружных точек диска? Ответ дайте в системе СИ с точностью до трех значащих цифр.

Автор: Гость