Диск, радиус которого R = 0.6 м, вращается с частотой 11 об/с. Какова линейная скорость наружных точек диска? Ответ дайте в системе СИ с точностью до трех значащих цифр.
Физика
Диск, радиус которого R = 0.6 м, вращается с частотой 11 об/с. Какова линейная скорость наружных точек диска? Ответ дайте в системе СИ с точностью до трех значащих цифр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=2*pi*R*ню, где ню-частота вращения v=2*3,14*0,6*11=41,448 м\с
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