2,7 тонны яблок продали за 3 дня:в первый день (дробь: семь восемнадцатых) всего коли??ества,во второй день 32,1% остатка,а остальные в третий.Сколько яблок продано в третий день?

Математика

2,7 тонны яблок продали за 3 дня:в первый день (дробь: семь восемнадцатых) всего коли??ества,во второй день 32,1% остатка,а остальные в третий.Сколько яблок продано в третий день?

Автор: Гость