2,7 тонны яблок продали за 3 дня:в первый день (дробь: семь восемнадцатых) всего коли??ества,во второй день 32,1% остатка,а остальные в третий.Сколько яблок продано в третий день?
Математика
2,7 тонны яблок продали за 3 дня:в первый день (дробь: семь восемнадцатых) всего коли??ества,во второй день 32,1% остатка,а остальные в третий.Сколько яблок продано в третий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. найдем сколько на 2-ой день: 2.8-2/7=1.2 1.2=100% х=70%отсюда х=1.2*70/100=0.84составим и решим ур-ние: 2/7+0.84+х=2,8 1,12+х=2,8 х=2,8-1,2=1,68ответ:1,68 (/-дробная черта)
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