2,7 тонны яблок продали за 3 дня:в первый день (дробь: семь восемнадцатых) всего коли??ества,во второй день 32,1% остатка,а остальные в третий.Сколько яблок продано в третий день?

Математика
2,7 тонны яблок продали за 3 дня:в первый день (дробь: семь восемнадцатых) всего коли??ества,во второй день 32,1% остатка,а остальные в третий.Сколько яблок продано в третий день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. найдем сколько на 2-ой день:    2.8-2/7=1.2    1.2=100%    х=70%отсюда х=1.2*70/100=0.84составим и решим ур-ние:    2/7+0.84+х=2,8    1,12+х=2,8    х=2,8-1,2=1,68ответ:1,68 (/-дробная черта)

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