Найди слова ,в корне которых нужно проверить написание букв, обозначающих согласные звуки. Запиши слова парами: сначала проверочное, потом проверяемое. Пришла зима. Обрядила она сосны и ели в тяжелые снеговые шубы и шапки, пухо...
Русский язык
Найди слова ,в корне которых нужно проверить написание букв, обозначающих согласные звуки. Запиши слова парами: сначала проверочное, потом проверяемое. Пришла зима. Обрядила она сосны и ели в тяжелые снеговые шубы и шапки, пуховые варежки на ветке надела. На рябинки березки белое мягкое покрывало накинула, низко наклонились они под его тяжестью. Побелели поля, льдом покрылась река и уснула как в сказке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варежки нет варежек березки нет березок мягкое мягок сказке сказочник
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