Мама вымыла в 5 раз больше тарелок чем оля .А Оля вымыла на 16 тарелок меньше чем мам?? .Сколько тарелок вымыла каждая пж помогите даю 15 балов

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Пусть Оля помыла х тарелок тогда мама помыла 5х Весте Оля и Мама помыли х+5х=6х тарелок. НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ Оля помыла х тарелок а мама на 16 тарелок больше тоесть х+16 Вместе они помыли х+х+16=2х+16 тарелок И в первом, и во втором случае количество тарелок помытые Олей и Мамой одинаковы, поэтому можно записать уравнение 6х=2х+16 4х=16 х=16:4=4 тарелки помыла Оля а мама помыла 5х=5*4=20 тарелок Ответ: Оля помыла 4 тарелки, а мама 20 тарелок