N483 допоможіть,будь ласка(((

Математика
N483 допоможіть,будь ласка(((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Відповідь на 483 завдання це 3) 1.347 і 1.348
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