Алгебра 10 класс Найдите наибольшее и наименьшее значение функции y=sinx+3 на отрезк?? [-п/2;п]
Алгебра
Алгебра 10 класс Найдите наибольшее и наименьшее значение функции y=sinx+3 на отрезк?? [-п/2;п]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
, ∈ Сделаем выборку корней на ∈ ∈ ∉ - наименьшее значение - наибольшее значение
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