Алгебра 10 класс Найдите наибольшее и наименьшее значение функции y=sinx+3 на отрезк?? [-п/2;п]

Алгебра
Алгебра 10 класс Найдите наибольшее и наименьшее значение функции y=sinx+3 на отрезк?? [-п/2;п]
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
,      ∈  Сделаем выборку корней на    ∈     ∈      ∉   -  наименьшее значение  - наибольшее значение
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