Как жили петроградцы-ленинградцы в 1930 году????

История
Как жили петроградцы-ленинградцы в 1930 году????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1930г. очень тяжёлый год. Год огромного экономического кризиса. В 1933 г. начнётся страшный голод. Также проходят репрессии. Красноармейцы грабят всех.
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