Зависимость пройденного пути от времени выражена уравнением S = 7.6•t2 + 1.5•t + 2 м. Найдите среднюю скорость за 7 секунду. Ответ дайте в системе СИ с точностью до трех значащих цифр.

Гость: Гость:

найдем пройденный путь за 6 с S(6) = 7.6•6^2 + 1.5•6 + 2=284.6 м найдем пройденный путь за 7 с S(7) = 7.6•7^2 + 1.5•7 + 2=384.9 м т.е за 7-ю секунду он прошел 384,9-284,6=100,3 м Значит скорость = 100,3 м/с