Переведете, пожалуйста, дословно: со своей будущей профессией я определилась очень давно. эта профессия-профессия правовед. перед тем,как поехать учиться на правоведа, сначала я окончу девять классов. после девятого класса я п...

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Переведете, пожалуйста, дословно: со своей будущей профессией я определилась очень давно. эта профессия-профессия правовед. перед тем,как поехать учиться на правоведа, сначала я окончу девять классов. после девятого класса я поеду в Оренбург в колледж еаги. там есть мои знакомые,которые уже учатся там,поэтому ,надеюсь ,проблем с учебой не будет. там я буду учиться два года ,а потом, скорее всего, поступлю в институт. так как правовед связан с юристами и нотариусом ,я должна хорошо знать историю,всемирную историю и конституцию. конечно,родители против того чтобы я уезжала так далеко,но я буду стараться хорошо учится и постараюсь уговорить родителей отпустить меня туда .

Автор: Гость