Переведіть будь ласка на англійську мову цей текст Мені подобається мультфільм ??аша і Ведмідь. Він інтересний. Головна героїня - Маша, маленька дівчинка з русявим волоссям і великими блакитними очима. Вона завжди ходить в мил...

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Переведіть будь ласка на англійську мову цей текст Мені подобається мультфільм ??аша і Ведмідь. Він інтересний. Головна героїня - Маша, маленька дівчинка з русявим волоссям і великими блакитними очима. Вона завжди ходить в милiй рожевiй хусточці. Але під цією милою дівчинкою ховається справжня пустуха. Вона не дає спокою Міші, постійно дістає його всякими іграми, а йому це не подобається. У цьому мультфільмі багато цікавих і веселих серій, в кожній щось цікаве і смішне. Я зі своєю сестричкою із задоволенням переглядаємо цей мультфільм.

Автор: Гость