Переведіть будь ласка на англійську мову цей текст Мені подобається мультфільм ??аша і Ведмідь. Він інтересний. Головна героїня - Маша, маленька дівчинка з русявим волоссям і великими блакитними очима. Вона завжди ходить в мил...
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Переведіть будь ласка на англійську мову цей текст Мені подобається мультфільм ??аша і Ведмідь. Він інтересний. Головна героїня - Маша, маленька дівчинка з русявим волоссям і великими блакитними очима. Вона завжди ходить в милiй рожевiй хусточці. Але під цією милою дівчинкою ховається справжня пустуха. Вона не дає спокою Міші, постійно дістає його всякими іграми, а йому це не подобається. У цьому мультфільмі багато цікавих і веселих серій, в кожній щось цікаве і смішне. Я зі своєю сестричкою із задоволенням переглядаємо цей мультфільм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I love the cartoon Masha and the Bear. He Interesni. The main character - Masha, a little girl with blond hair and big blue eyes. She always goes to myliy rozheviy hustochtsi. But during this cute girl hides a real minx. She is haunted by Misha constantly gets him all sorts of games, and he does not like. In this cartoon a lot of interesting and funny series, each something interesting and funny. I am with my sister happy to review this cartoon.
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