Переведите 5,7 в обыкновенную дробь)))
Математика
Переведите 5,7 в обыкновенную дробь)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57/10 это обыкновенная дробь
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