Сочинение на тему Матрёшка

Гость: Гость:

Русскую деревянную разъёмную куклу назвали матрёшкой. В дореволюционной провинции имя Матрёна, Матрёша считалось одним из самых распространённых русских имён, в основе которого лежит латинское слово «матер», означающее мать. Это имя ас социировалось с матерью многочисленного семейства, обладающей отменным здоро вьем и дородной фигурой. И по сей день, матрёшка остается символом материнства. На первой матрёшке была изображена девушка в простонародном городском костю ме: сарафане, переднике, платочке с петухом. Игрушка состояла из восьми фигур. Матрешка - пышная, нарядная толстушка, улыбающаяся. Губы- алые, бантиком, горят как пламя…Нос- маленький, курносый…Щёки- румяные, будто яблочки, алые… Нам кажется, что матрёшка пришла из седой древности, из мира легенд и сказок. Но на самом деле этой деревянной куколке всего-то ничего – чуть больше ста лет.2 вариант:Матрёшка (уменьшительное от имени Матрёна) — русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Число вложенных кукол обычно от трех и более. Почти всегда они имеют овоидную («яйцеподобную») форму с плоским донцем и состоят из двух частей — верхней и нижней. По традиции рисуется женщина в красном сарафане и желтом платке. Темы для росписи могут быть очень разными: от сказочных персонажей и до политических деятелей. Точная история происхождения матрёшки неизвестна. Самое правдоподобное предположение — русский мастер изобразил славянские образы или понятия из сказаний. Существует предположение о том, что матрёшка имеет японские корни