Переведите диалог пж .

Гость: Гость:

-Мне так нравится наш новый дом!Какая большая гостинная! -Она и правда очень хорошая!А теперь давай расставим мебель по местам.Поможешь мне? -Конечно папа!давай начнём. -Куда ты хочешь поставить диван? -Поставь перед окном. -Хорошо...Что на счёт кресла? -Быстрей папа он и правда тяжёлый! -Поставишь его около камина? -Пап посмотри. Я его поставлю тут? -Нет!не здесь. Он лучше смотрится на другой стороне. между камином и дверью. Тут хорошо! -Хорошо....Куда нам повесить эти часы? -Повесь на стену напротив дивана.Будь осторожен!Они очень дорогие! -Мам успокойся! у нас хорошо получается! -Да прости..хм...Что ещё? Что на счёт стола?Давай поставим между диваном и креслом - Что на счёт ковра? -Я хочу,чтобы он был под всей мебелью! фуууух..)))вот