Переведите на английский!!! Дорогая,Маша Я хочу рассказать тебе,как я хочу прове??ти долгожданные,осенние каникулы. Каникулы очень короткие поэтому я должна успеть хорошо отдохнуть и насладиться этим кусочком свободы. Первые...

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Переведите на английский!!! Дорогая,Маша Я хочу рассказать тебе,как я хочу прове??ти долгожданные,осенние каникулы. Каникулы очень короткие поэтому я должна успеть хорошо отдохнуть и насладиться этим кусочком свободы. Первые три дня я хочу посидеть дома,посмотреть телевизор и хорошо выспаться.Через 3 дня пойти погулять с друзьями,повеселится.Потом нужно съездить к бабушке и навестить ее.А в последний день каникул я буду делать уроки заданные на каникулы и готовится к своему дню рождению.Именно в мой день рождения мы выходим с каникул,очень печально. Надеюсь я проведу их хорошо,и много останется хороших воспоминаний.А как ты хочешь провести осенние каникулы? Жду ответа Твоя Настя!

Автор: Гость